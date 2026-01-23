La evolución favorable de la Dermatosis Nodular Contagiosa permite a la Junta flexibilizar las medidas a partir del 1 de febrero

Desde el próximo 1 de febrero la Junta de Castilla y León publicará en el Boletín Oficial de la región las medidas de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa tras la reunión mantenida por el Comité Nacional de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria este jueves, 22 de enero.

El texto también mantendrá la vigencia hasta el 31 de marzo que dautorizará la celebración de concursos, ferias, subastas, romerías, mercados y cualquier evento relacionado con el mundo animal. Además, como obligación será necesario realizar todas las tareas de limpieza y de desinfección necesarias tanto en instalaciones, vehículos y animales.

Eso sí, desde la JCYL han advertido que al igual que se flexibilizan las medidas, habrá que seguir manteniendo las condiciones de seguridad de los meses anteriores.

Por otro lado, también han indicado que se realizará un análisis exhaustivo con vigilancia veterinaria a todos los animales procedentes de lugares declarados como zonas de riesgo.

Asimismo, desde la Junta de Castilla y León también han expuesto que “se recuerda a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas la necesidad de reforzar la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales”.