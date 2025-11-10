Un experto cree que la gripe aviar remitirá en "máximo tres semanas" y no afectará a la cadena alimentaria

El catedrático emérito de Salud Animal de la Universidad de Zaragoza y asesor del Gobierno de Aragón, Juan José Badiola, ha asegurado que los casos de gripe aviar en España remitirán "en dos, máximo tres semanas", una vez que las aves migratorias que transmiten el virus hayan completado su tránsito hacia África.

El experto ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los consumidores, garantizando que el virus H5N1 "no afectará a la cadena alimentaria" y que los huevos y la carne de ave son completamente seguros.

Las declaraciones de Badiola coinciden con la entrada en vigor este lunes, 10 de noviembre, de las nuevas restricciones aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Estas medidas incluyen la prohibición de la cría de aves de corral al aire libre en zonas de especial riesgo y vigilancia, y la restricción de que beban agua procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres.

Virus silvestre y medidas de prevención

Desde julio, la Unión Europea ha detectado 139 focos de influenza aviar en aves de corral, con 14 brotes localizados en España. Cinco de estos brotes, detectados hace tres semanas en granjas de la provincia de Valladolid, obligaron al sacrificio de dos millones de animales.

El profesor Badiola explicó que el virus H5N1 es transportado por aves silvestres, principalmente acuáticas, por lo que el objetivo de las medidas es "evitar que penetre en las granjas" y se produzcan contagios a las especies domésticas. Para los particulares que crían aves, la recomendación es "encerrar a los animales" durante este breve periodo de tránsito.

Bajo riesgo para el consumo y la salud humana

Respecto a la seguridad alimentaria, Badiola fue tajante al señalar que la contaminación es "muy difícil". Una vez que se declara un brote, la granja queda "herméticamente cerrada" y todos los productos son destruidos.

Además, el experto recordó que el H5N1 es un virus "muy termolábil" que se destruye a temperaturas "relativamente bajas" (por encima de los 70 grados), por lo que cualquier procedimiento de cocinado elimina el riesgo.

En cuanto a la salud humana, el catedrático recalcó que, aunque es un virus "muy agresivo para las aves", su transmisión a las personas no es fácil, ya que requiere un contacto directo y estrecho con el ave infectada. No existe, hasta la fecha, registro de una transmisión de persona a persona, lo que minimiza el riesgo de una propagación en cadena.

Pese a la remisión prevista de los brotes, Badiola sí manifestó la preocupación de la comunidad científica por el "alto potencial de mutación" del H5N1, advirtiendo que este tipo de virus tiene la capacidad de generar futuras pandemias de gripe.