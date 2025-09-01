Menos expositores, menos ganado y sin ministro en Salamaq 2025

Menos expositores, menos ganado y más presupuesto. Salamaq 2025 abre este jueves 4 de septiembre sin la presencia del ministro de Agricultura en la inauguración. Será el segundo año que Luis Planas no acuda a la feria salmantina, aunque en esta ocasión haya sido el propio Ministerio el que haya rechazado venir. Cabe recordar que en la edición de 2024 la Diputación no invitó al ministro a pesar de que la feria salmantina está considerada una de las más importantes del sector. Consideró el presidente de la Diputación, como ha recordado este lunes, que “no se lo merecía” abriendo una brecha entre instituciones que ahora todavía colea y que se ha materializado con la ausencia del Ministerio de Agricultura en la feria. De hecho, el PSOE lo vio como “deslealtad institucional” y asegurando que la inauguración era “un acto partidista” y “un agravio a la feria”. En cualquier caso, la ausencia del ministro del ramo en una de las ferias más grandes del sector agroganadero durante dos años deja entrever una fractura institucional que no beneficia al campo salmantino.

En cuanto a la Feria del Sector Agropecuario y la 36 Exposición Internacional de Ganado Puro, cabe destacar menos presencia de expositores y de animales. En concreto, este año habrá 470 expositores, veinte menos que en 2024 y 1.463 cabezas de ganado frente a las más de 1.500 de la anterior edición. Salamaq25 se celebrará del 4 al 8 de septiembre con un presupuesto de 1.158.000 euros aportados por la Diputación de Salamanca lo que supone 73.050 euros más.

De los 470 expositores 202 serán de la parte agropecuaria y 268 formarán parte de la Exposición Internacional de Ganado. Asisten 74 ganaderos de Salamanca de los 142 de Castilla y León. En cuanto a la Exposición Internacional de Ganado Puro, habrá ejemplares de 5 especies y 40 razas de un total de 268 ganaderos de 26 provincias y de Portugal.