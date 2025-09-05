Fiasco de la gynkana de los influencers rurales en Salamaq

Poco público y pocos participantes en una de las actividades nuevas organizadas por la Diputación en este Salamaq 2025. Los influencers rurales no han cuajado en esta feria con la actividad propuesta y con la que esperaban tener buena acogida. Apenas público en el anillo veía la denominada gynkana de los influencers del campo y, muchos menos, participaba en la actividad. De hecho, han estado avisando durante más de una hora por megafonía para buscar participantes en todo el recinto en las pruebas planteadas en el juego.

Gynkana de influencers rurales en Salamaq

Levantar una paca con un toro era una de las actividades propuestas para demostrar habilidad y los participantes debían competir con los creadores de contenido que iban apuntado quien ganaba cada prueba. Sin embargo, la actividad tenía un desarrollo lento que hizo que la mayor parte del público no se quedara para disfrutarla.

El juego con los influencers se había gestado como una de las novedades de esta feria ya que la Diputación buscaba el impacto en redes sociales a través de sus perfiles. Sin embargo, sobre el terreno, la aceptación ha sido mínima.