Forestales de Castilla y León exigen ser tenidos en cuenta para diseñar una política de montes

La Federación de Asociaciones de Propietarios Forestales de Castilla y León (Fafcyle), que agrupa a más de 50.000 propietarios, ha reclamado ser tenida en cuenta para diseñar una política de montes que asegure el futuro de los bosques y el medio rural. En un comunicado, la federación ha insistido en que sin la implicación de los propietarios privados, responsables de la mayor parte de la superficie forestal, la lucha contra los incendios seguirá siendo insuficiente.

"Sin gestión forestal no habrá prevención eficaz", afirmó Jesús Pestaña, presidente de Fafcyle, subrayando la necesidad de una colaboración público-privada para blindar una política forestal a largo plazo.

Fafcyle ha expresado su "preocupación" por las medidas anunciadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para paliar los efectos de los incendios, ya que "no incluyen ayudas específicas para los montes". La federación lamenta que se pierda este patrimonio esencial sin remedio, y recuerda que los bosques son mucho más que árboles; son "infraestructuras verdes imprescindibles" para el ciclo hidrológico, la biodiversidad y la protección del suelo.

La organización ha manifestado su sorpresa ante la exclusión de los propietarios forestales de las reuniones anunciadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería, que solo contemplan la presencia de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs). A juicio de la federación, esta exclusión es "difícilmente justificable", ya que la gestión y recuperación de los montes tras los incendios requiere un enfoque integral que incluya a todas las partes.

La federación, que representa a los propietarios del 60% de los bosques de la Comunidad, ha presentado una serie de demandas a la Administración para garantizar su compromiso:

Ayudas específicas para la restauración de montes afectados, tanto en reforestación como en labores de prevención.

Inclusión de la Consejería de Medio Ambiente y los representantes de los propietarios forestales en los procesos de diálogo y toma de decisiones.

Impulso real a la gestión forestal privada, incluyendo modificaciones legales y fiscales, como la incorporación del sector forestal en la Ley Agraria de Castilla y León.

Mejora de la dotación económica de las líneas de apoyo a los pequeños propietarios y la puesta en marcha de los procesos de concentración forestal.

Fafcyle ha concluido que, con 4,8 millones de hectáreas forestales, la mayor superficie de España, y más del 62% de titularidad privada, es "imprescindible un mayor apoyo técnico, jurídico y económico" para evitar la pérdida de competitividad de los sectores vinculados al monte y la despoblación rural.