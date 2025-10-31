Francia reanuda las exportaciones de ganado bovino a otros países, prohibidas hasta ahora por la dermatosis nodular contagiosa

Un mes después de que Francia indicara que los movimientos de ganado tanto dentro del propio país como a otros estados miembros de la Unión Europea o a terceros países, quedaban restringidos con motivo de la dermatosis nodular contagiosa, este viernes el Ministerio de Agricultura francés ha explicado que desde este 1 de noviembre se reanudaran las exportaciones de ganado bovino que "se llevarána cabo bajo condiciones sanitarias controladas, con la implementación de un seguimiento reforzado de las concentraciones de ganado".

De esta manera, desde el día 1 hasta el 4 de noviembre inclusive, cada centro de concentración ubicado en una zona de restricción desde el 18 de octubre deberá notificar previamente su reanudación de actividad a la autoridad prefectural competente y operar bajo la supervisión de un veterinario designado por el representante del centro. Este representante será responsable de garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Desde el día 4 hasta el 16 de noviembre inclusive, todos los centros de recogida de ganado bovino franceses deberán notificar, en un plazo de 24 horas, mediante sus herramientas habituales de introducción de datos, todos los movimientos de ganado bovino que pasen por sus instalaciones, independientemente de su destino. Esto dicen que "garantizará la trazabilidad completa de los movimientos de animales y una respuesta óptima ante emergencias sanitarias, en caso necesario".

Cabe recordar que en Castilla y León se encuentran suspendidas desde el pasado fin de semana y por un plazo de dos semanas todas las ferias, mercados y cualesquiera concentraciones de ganado de la Comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa.