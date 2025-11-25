Un ganadero de Bogajo asegura que el lobo ha matado a ocho ovejas de su rebaño

Manuel Román González, ganadero de ovino en la localidad de Bogajo notifica haber sufrido un ataque por el lobo "certificado por los agentes medioambientales". Asevera que este lunes, él y su hijo llegaron a una de sus parcelas donde tenía 89 ovejas de su rebaño y se encontraron con ocho cadáveres esparcidos por la parcela.

Tres de sus ovejas estaban ahogadas en la charca y las otras cinco repartidas por el resto de la parcela y ya comidas por los buitres. Del resto del rebaño, había otros dos animales heridos, uno de ellos el carnero, del que manifiesta Manuel "seguramente también muera", además de otra oveja herida. También indica que "la mayoría de las bajas era ganado joven y algunas estaban preñadas", señalando la "posible pérdida del semental".

Cádaveres de ovejas en una explotación de Bogajo | Imágenes cedidas por el ganadero a este medio

El ganadero expresa así, que "no es el único ataque que se ha registrado en Bogajo en el último año", señalando que en enero de 2016 sufrió la pérdida de 32 ovejas en un mismo ataque y en abril perdió un becerro también por ataque de lobo. Lo mismo ocurrió en 2017 y 2018 que sufrió en ataque de varias ovejas.