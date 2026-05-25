Ganaderos y agricultores de Castilla y León reciben la última ayuda agroambiental de la Junta

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aprueba las nuevas ayudas agroambientales, destinadas a 15.158 agricultores y ganaderos, por un importe total de 33,5 millones de euros, correspondientes a la campaña de la PAC 2025.

Por un lado, en este programa está integrada la liquidación de la ayuda para zonas con limitaciones, que alcanzan los 27,6 millones para 14.216 beneficiarios. De esta manera, los trabajadores "ven compensado el hecho de que sus explotaciones se encuentren en áreas con dificultades, lo que restringe su productividad". En total, desde el 16 de octubre del año pasado gracias a esta línea se han dirigido 48,8 millones para 24.569 profesionales del campo.

En esta misma línea, se encuentra el abono, en abril y en mayo, de la liquidación de agroambientales a 942 productores por un importe de 5,8 millones. Así, queda pendiente el pago de la liquidación de la línea de razas autóctonas puras y un pequeño número de beneficiarios que se han incorporado a agricultura ecológica y apicultura en la campaña 2025. En total, en todo el periodo, a través de las ayudas agroambientales se han abonado 30,6 millones a 6.569 beneficiarios.

Así, estas dos ayudas incluidas en la PAC contribuyen a mantener la actividad agraria en el medio rural, impulsar prácticas más sostenibles y favorecer la conservación del territorio y la biodiversidad. Con estos pagos, la Junta prácticamente concluye los abonos de la campaña de la PAC 2025 antes de que finalice el periodo reglamentario, el próximo 30 de junio. En concreto, las ayudas agroambientales contemplan diez líneas de intervención para agricultura ecológica, cultivos agroindustriales sostenibles, aprovechamiento forrajero extensivo, gestión sostenible de superficies forrajeras, apicultura, agroecosistemas extensivos de secano, cultivos minoritarios, cultivos permanentes, abonado orgánico y razas autóctonas puras.