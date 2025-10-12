Ganaderos de Castilla y León ya pueden solicitar ayudas por pérdida de pastos tras los grandes incendios

La Junta de Castilla y León ha publicado el formulario de declaración responsable para que los ganaderos afectados por los grandes incendios forestales puedan acceder a la ayuda destinada al suministro de alimento para el ganado, como compensación por la pérdida de pastos quemados. Esta medida forma parte del Plan de Recuperación autonómico y busca mitigar el impacto de los fuegos del verano.

Los titulares de explotaciones ganaderas de Castilla y León tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus solicitudes. Podrán ser beneficiarios aquellos que tengan superficie de pastos declarada en la solicitud única de la PAC 2025 que haya resultado quemada en los grandes incendios, según la delimitación de municipios afectados por la Consejería de Medio Ambiente. Para calcular el importe de la ayuda, se tendrá en cuenta el porcentaje de pasto quemado y el censo de animales rumiantes y/o équidos de la explotación a fecha 1 de octubre de 2025.

La Junta ha simplificado el proceso: una vez registradas las declaraciones responsables y realizadas las comprobaciones, la ayuda será concedida de forma directa en Consejo de Gobierno, sin que el beneficiario deba realizar más trámites. Esta nueva medida sustituye al suministro de urgencia de alimento que estuvo activo entre el 14 de agosto y el 30 de septiembre, periodo en el que se atendió a 439 ganaderos con 7,9 millones de kilos de alimento y se asistió a 169 apicultores.

Este formulario se añade a otros modelos ya disponibles para compensar la pérdida de producción agrícola y ganadera, la muerte de ganado, la pérdida de colmenas y la reconstrucción de cercados e instalaciones dañadas. El Gobierno autonómico ha destinado hasta el momento 5,47 millones de euros en ayudas directas y servicio de urgencia, incluyendo ayudas mínimas de 5.500 euros para 637 agricultores y ganaderos profesionales.