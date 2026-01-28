Los ganaderos denuncian el mal funcionamiento del Módulo Ganadero que les impide realizar trámites electrónicos

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril ha denunciado el funcionamiento deficiente de la aplicación telemática Modulo Ganadero. Se trata de un sistema que permite a los profesionales realizar trámites obligatorios como identificación, movimientos de animales, entradas, salidas y otras comunicaciones administrativas esenciales para las explotaciones ganaderas. Aseguran que los constantes falles y problemas que presenta la aplicación les ha obligado a trasladar una queja a la Junta, para poner “su conocimiento los problemas continuos que presenta esta herramienta y las graves consecuencias que tiene para los ganaderos”.

Aseguran que la aplicación sufre caídas de forma habitual, sobre todo los fines de semana, “precisamente cuando muchos ganaderos aprovechan para dedicar tiempo al papeleo” y que es una situación especialmente grave “para las personas jurídicas, sociedades, cooperativas, comunidades de bienes, etc., que están obligadas por ley a realizar todos sus trámites exclusivamente por vía telemática. Cuando el Módulo Ganadero no funciona, no existe ninguna alternativa, ya que no pueden acudir a la Unidad Veterinaria para solicitar un movimiento, una entrada o cualquier otro trámite. Simplemente, no pueden hacer nada”.

Unos problemas técnicos que aseguran “pueden provocar incumplimientos de plazos en trámites que tienen fechas límite concretas, ya que cuando el ganadero intenta realizarlos se encuentra con la imposibilidad material de hacerlo”.

Desde la asociación piden que se adopten medidas inmediatas para subsanar de manera eficaz estos problemas técnicos, garantizando un funcionamiento estable y continuo de todos los trámites electrónicos y en especial de la herramienta Módulo Ganadero.