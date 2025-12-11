Los ganaderos ganan el pulso al Ayuntamiento de Puente del Congosto que impedía explotaciones de más de 18 terneros

El Ayuntamiento de Puente de Congosto se ha quedado con las normas urbanísticas de la localidad anuladas tras una sentencia del Tribunal que da la razón a los ganaderos y agricultores de la localidad por la regulación que hacían las normas de la ganadería.

En concreto, la modificación que había aprobado el Ayuntamiento limitaba las explotaciones ganaderas ya que no se permitían ganaderías con más de 9 UGM, o sea 18 terneros, lo cual suponía según los demandantes un modelo ganadero insostenible e inviable para los profesionales. Ante esa situación, un grupo de ganaderos y agricultores demandaron a la entidad menor de Bercimuelle, ante lo que aseguran era un “atropello” que dejaba “sin posibilidad desarrollo ganadero al municipio”.

Las normas fueron propuestas por la anterior corporación municipal, aprobadas por la actual y ratificadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Catilla y León, y “de no haber sido anuladas supondrían de facto, una sentencia de muerte para la ganadería del municipio”, añaden.

Concluyen asegurando que “a pesar de que los agricultores y ganaderos hayan tenido que afrontar directamente los costes que para ellos les ha supuesto el juicio, el ayuntamiento, que pierde el juicio, lo paga con los fondos municipales, por lo que esperamos de este ayuntamiento un posicionamiento claro a favor de los agricultores y ganaderos, en el caso de que esta sentencia sea recurrida en casación por parte de alguno de los otros demandados”.