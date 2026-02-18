Los ganaderos piden más control sobre el jabalí tras el aumento de casos de PPA

UPA Salamanca ha solicitado a la Junta de Castilla y León un plan contundente y efectivo en el control de la enorme población de jabalí que hay en la provincia. Una petición que surge por el incremento de casos de PPA, Peste Porcina Africana, en jabalíes en Cataluña, donde se han alcanzado los 162 positivos, uno de ellos fuera de la zona denominada de alto riesgo.

Para UPA Salamanca sería una catástrofe que la enfermedad llegara a la provincia y se cerrase la exportación de productos del ibérico, sin contar con el año que haría a un sector que trabaja en extensivo. "Nuestra provincia desaparecería", aseguran.

Por otra parte, recuerdan que UPA lleva años pidiendo a la Junta de Castilla y León un plan de control de esa especie, que en muchas zonas se ha convertido en plaga, dado que el jabalí se ha demostrado que es un claro expansor y por lo tanto trasmisor de la tuberculina en vacuno, sin que se haya hecho y "cuando los cazadores nos decían que todo eran trabas al pedir cacerías".

Ahora el porcino español está amenazado por la PPA, y ante esta panorámica, UPA Salamanca pide a la Junta de Castilla y León un plan de control contundente y efectivo que permita reducir la desproporcionada población del jabalí, dado que "será imposible el control de esa enfermedad mientras tengamos una población de jabalí de mas de 2 millones (según fuentes de las administraciones) campando libremente por nuestros campo y nuestras ciudades", afirman.

UPA pide a la Junta que se apoye los cazadores, que les permita cuantas cacerías se hagan y que los anime e incentive para llevar a un incremento en la caza de este animal que evite que si la PPA se expanda llegue hasta nuestra provincia, ya que seria la ruina del sector y de la industria chacinera.