Los ganaderos piden más flexibilidad en los movimientos de ganado, vacunación "sin restricciones" y la puesta en marcha del "veterinario libre”

Reunión celebrada el 7 de noviembre para exigir soluciones ante la Dermatosis y la situación del saneamiento ganadero

El sector ganadero de Castilla y León ha elevado la voz tras una multitudinaria reunión celebrada el pasado viernes 7 de noviembre, en la que se valoró positivamente el consenso alcanzado, pero donde se exigió a la Administración la puesta en marcha de soluciones urgentes frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa y la situación del saneamiento ganadero.

El encuentro, convocado por 'Ganaderos Unidos CyL', congregó a más de 300 ganaderos, la mayoría procedentes de la provincia de Salamanca, además de representantes de otras provincias de la Comunidad. La presencia de dos ganaderos de Burgos afectados por un vacío sanitario de más de 400 animales aportó una visión contundente sobre la gravedad de la situación.

La Dermatosis se ha convertido en una "preocupación máxima" para los profesionales, según se señaló en este encuentro, en el que los ganaderos criticaron los protocolos de actuación aplicados al detectarse un foco, considerándolos "excesivamente rígidos y dañinos" para la viabilidad de las explotaciones. De esta manera, se solicitará a la administración regional una mayor flexibilidad en los movimientos de ganado dentro de Castilla y León, especialmente entre explotaciones relacionadas e igualmente se exigirá el máximo rigor en los movimientos y controles de animales procedentes de fuera de la Comunidad.

Reunión celebrada el 7 de noviembre para exigir soluciones ante la Dermatosis y la situación del saneamiento ganadero | Ganaderos Unidos CyL

El sector insiste en la necesidad de avanzar hacia la vacunación "sin restricciones" si la situación epidemiológica lo requiere. Asimismo, se demanda una "información clara y transparente" del Ministerio sobre las indemnizaciones por vaciado sanitario y la inclusión de la enfermedad en las líneas de Agroseguro para garantizar la sostenibilidad económica.

La creciente inquietud por la situación del saneamiento ganadero centró otra parte del debate. Los asistentes recibieron información sobre la prueba GAMMA de EURLAB y reclamaron que su uso se extienda a todas las explotaciones T3 y T3H. La reivindicación principal sigue siendo la puesta en marcha inmediata del sistema de “veterinario libre”, una demanda histórica para desvincular el control sanitario de las Unidades Veterinarias oficiales. Además, se reclama un refuerzo urgente de las unidades veterinarias por la grave falta de personal, que incluso ha dejado sin jefatura de sanidad a determinados servicios.

Las asociaciones convocantes destacaron la unidad y fortaleza del sector salmantino y el tono "constructivo" de la reunión.