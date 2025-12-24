Los ganaderos de Salamanca solicitan la retirada de los restos de cables telefónicos que hay en las fincas y han sido objeto de robo

Los ganaderos de Salamanca, a través de UPA, han emitido un comunicado quejándose a la Subdelegación y a la vez realizando una petición formal de cara a que retiren los cables de acero que han quedado colgando en las fincas tras los robos de cobre producidos.

Desde UPA se quejan de que los ladrones para acceder a este cable cortaban los alambrados de los cercados, suponiendo un serio problema ya que el ganado podría escaparse de las fincas produciendo accidentes de tráfico.

Entonces, ya tuvieron una reunión con la Subdelegación del Gobierno para contactar con la empresa responsable de esta retirada y ahora se vuelve a hacer necesario este contacto ya que aseguran que "los robos se siguen produciendo" y que "el riesgo no ha desaparecido". Sin embargo, indican que "lo que no se han llevado es el cable de acero que servía para la sustentación del cable que llevaba las líneas telefónicas, el cual quedó en los postes enrollados en otros cables. Con el viento y el tiempo, este cable acerado, en muchos puntos ya llega al suelo, con un gran riesgo para los agricultores y ganaderos de engancharse con los aperos, lo que puede causar un estropicio en los mismos o arrancar el cable de fibra que va por los antiguos postes telefónicos, dejando sin teléfono a los usuarios".

También añaden que "en las fincas ganaderas se corre el riesgo de que el ganado se enganche con los cuernos, y de luchar para escaparse, el cuello, lo que puede acabar con el ahogamiento del animal". Por este motivo, UPA emite un escrito a la subdelegación para que se retiren esos cables que cuelgan hasta el suelo.