Ganaderos salmantinos denuncian graves retrasos en la retirada de animales muertos en las explotaciones

La organización agraria UPA Salamanca ha denunciado nuevos incumplimientos en la retirada de animales muertos en las explotaciones ganaderas de la provincia, un servicio que debería realizarse en un máximo de 48 horas y que, según afirman, está sufriendo importantes retrasos.

Desde UPA explican que ganaderos de diversas comarcas, entre ellas Vitigudino, Ledesma y la zona de Guijuelo, han comunicado la existencia de animales que han permanecido hasta seis días sin ser retirados, generando malos olores y un evidente riesgo sanitario tanto para los animales como para las personas.

“Recibimos quejas constantes de ganaderos que no pueden hacer nada ante esta situación, ya que están obligados a dejar los animales en un lugar accesible para los camiones de recogida, sin posibilidad de enterrarlos”, señala la organización.

El servicio depende de una empresa contratada por Agroseguro, con quien los ganaderos tienen suscrita la póliza que incluye la retirada de los cadáveres. Sin embargo, UPA sostiene que la empresa concesionaria no cuenta con la infraestructura adecuada para atender las necesidades de toda la provincia, por lo que el problema no se limita a una ruta o zona concreta.

Ante estos hechos, UPA Salamanca ha presentado una denuncia formal ante los responsables de Agroseguro, solicitando medidas urgentes para garantizar el cumplimiento del servicio. La organización afirma que, tras sus denuncias, la recogida suele producirse el mismo día o al siguiente, aunque temen que ello implique descuidar otros puntos del recorrido.

“Queremos que se corrija esta situación de una vez, porque es desagradable y peligrosa para la salud humana y animal”, reclaman desde la organización agraria, que exige un seguimiento riguroso por parte de Agroseguro para asegurar que la empresa adjudicataria cumple los plazos establecidos.