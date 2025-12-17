Ganaderos salmantinos piden que se permita la vacunación preventiva de la dermatosis en Castilla y León

La Dermatosis Nodular Contagiosa sigue dando mucho de que hablar entre los profesionales de la ganadería. Los serios problemas económicos a los que puede abocar al sector son los que han hecho que ganaderos salmantinos, a través de la Asociación 19 de Abril, soliciten que se permita la vacunación preventiva en Castilla y León, al tratarse de una comunidad con uno de los mayores censos de vacuno de España.

Expresan que "no podemos permitirnos esperar a que la enfermedad llegue para actuar porque el impacto sería devastador para el sector".

Lamentan, así, que "aunque España mantiene actualmente controlados los focos detectados en Cataluña y se están llevando a cabo una campaña de vacunación en las zonas afectadas y algunas limítrofes, la situación en Francia es cada vez más preocupante". Aseguran que en nuestro país vecino se siguen notificando nuevos focos que evidencian un nuevo salto de la enfermedad y alertan de que Castilla y León "continúa recibiendo de forma constante animales procedentes de Francia".

Por eso, esta asociación pide también un cambio en la categorización de la enfermedad por parte de la Unión Europea, al considerar que el enfoque actual "no se ajusta a la realidad del sector" y que los vacíos sanitarios "no son la solución".