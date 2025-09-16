Los ganaderos que tengan los vallados rotos como consecuencia de los incendios podrán pedir ayudas para reconstruirlos

La Junta de Castilla y León ha publicado el formulario de declaración responsable que permitirá a los propietarios de terrenos y ganaderos acceder a ayudas para la reposición de cercados y vallados dañados por los recientes incendios. Esta medida se enmarca en el Plan de Recuperación del Gobierno autonómico.

La medida, incluida como la número 10 en el plan, está dirigida a titulares públicos, privados y beneficiarios de la solicitud única de ayudas de la PAC 2025 cuyos vallados se encuentren dentro de los municipios oficialmente afectados por los fuegos.

Las declaraciones podrán presentarse hasta el 15 de octubre. Entre los requisitos clave, los solicitantes deberán aportar imágenes georreferenciadas y un plano que certifique los daños sufridos. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural será la encargada de realizar los controles necesarios para verificar la información.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Que el vallado o cercado ganadero esté en un municipio incluido en la lista de municipios afectados por los incendios del Anexo (en el caso de Salamanca son El Payo, Becerril, Pedernal, Cerezal de Puertas, El Gróo, Gejo de los Reyes y Villaseco de los Reyes) Que el vallado o cercado ganadero haya sufrido daños derivados de los incendios. Que el recinto en el que se encuentra el vallado o cerramiento ganadero debera estar incluido en la solicitud única de la PAC 2025 de Castilla y León en alguno de los usos SIGPAC relativos a aprovechamientos ganaderos extensivos. Que el firmante de la declaración responsable, sea el titular PAC del aprovechamiento o el propietario de la parcela. En caso de que para un mismo recinto se presenten varias solicitudes, percibirá la ayuda el propietario de la parcela. Que a efectos de posibles comprobaciones por la administración, el declarante podrá realizar y conservar las fotos georreferenciadas de los daños causados en los vallados afectados por el incendio. Que el destino de la subvención abonada será para la reposición de los vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios acaecidos.