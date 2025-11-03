El Gobierno facilita el uso del logotipo 'raza autóctona' para impulsar productos sostenibles y la conservación ganadera

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha modificado la normativa que regula el uso del logotipo 'raza autóctona' con el objetivo de potenciar la utilización de este distintivo de calidad y adaptarlo a las necesidades actuales del sector ganadero.

La modificación, aprobada mediante un Real Decreto en Consejo de Ministros el pasado 21 de octubre y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de noviembre, busca contribuir a la sostenibilidad del sistema agroalimentario español y a la conservación de los recursos genéticos animales autóctonos.

El logotipo identifica productos procedentes de razas españolas criadas mayoritariamente en sistemas productivos extensivos, contribuyendo a la preservación del paisaje, la biodiversidad y la fijación de población en el medio rural, con ecosistemas clave como la dehesa o la montaña.

La nueva regulación revisa aspectos técnicos y administrativos para facilitar a los operadores su adhesión, garantizando el cumplimiento de la normativa de zootecnia vigente. Desde su implantación, un total de 78 razas autóctonas y más de 7.000 operadores de producción, transformación y distribución ya se han adherido al uso del distintivo.

Esta actualización normativa se enmarca en los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Estrategia 'De la Granja a la Mesa', promoviendo sistemas alimentarios justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Además, permite reforzar la compatibilidad del logotipo con otras figuras de calidad como las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas o la Producción Ecológica.

Con este Real Decreto, el Ministerio reafirma su compromiso con la protección del patrimonio genético ganadero español y el reconocimiento al trabajo de los ganaderos y asociaciones de criadores.