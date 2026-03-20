El gorrión pierde en la última década a cuatro millones de ejemplares, según alerta Seo/BirdLife en el Día Internacional del Gorrión que se celebra este viernes 20 de marzo.

La organización argumenta a través de Europa Press de la desaparición de este pájaro que ya ha perdido 7,5 millones de ejemplares en los últimos 25 años, decayendo cerca de un 20% desde 1998, con casi 300.000 aves menos cada año.

Esta especie fue elegida ya "Ave del Año en 2016" por el declive que presentaba; y entre las causas que podrían estar detrás de ello está la pérdida de lugares de nidificación en los edificios modernos, la reducción de insectos de los que se alimentan los pollos, el uso de pesticidas, la contaminación, la escasez de vegetación urbana o los cambios en la forma de gestionar los espacios urbanos.

Ya hace un año, Salamanca24horas se hacía eco de un reportaje que alertaba de la pérdida del gorrión común, cuya población ha disminuido en Salamanca en un 50% en los últimos 15 años, con una supervivencia que ahora preocupa cada vez más y que su dependencia del ser humano lo está abocando a una muerte cada más prematura. Actualmente, según Seo/BirdLife hay en España unos 31 millones de gorriones comunes.

El gorrión se encuentra ya incluida como especie reproductora en la Lista Roja de aves de España, con la categoría de LC – Preocupación Menor.