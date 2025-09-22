Impulso a la digitalización del campo con un curso para los ganaderos salmantinos y de la región

La Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la modernización del sector agroganadero mediante el programa Extensión Agraria Digital, que promueve la adopción de nuevas tecnologías entre los profesionales del campo. En este marco, se ha puesto en marcha un curso de formación dirigido a ganaderos de la Comunidad, con el objetivo de optimizar la gestión y productividad de sus explotaciones a través de herramientas digitales.

El curso, impartido por la empresa segoviana Animal Data Analytics (ADA), especializada en aplicaciones de gestión de datos, combina nueve webinars online con una jornada presencial el próximo 17 de diciembre, sumando un total de 25 horas de formación. La iniciativa ya ha superado el centenar de inscritos.

Los contenidos abarcan desde una introducción a la transformación digital en la ganadería hasta casos de éxito concretos, pasando por aspectos de seguridad y protección de datos, bioseguridad inteligente, control sanitario y ambiental, nutrición y manejo de la alimentación, sistemas de gestión de información y tecnologías de seguimiento de animales.

Extensión Agraria Digital pone a disposición de los interesados toda la información sobre este curso y el resto de su oferta formativa en su sitio web oficial y perfiles en redes sociales. Inspirado en la filosofía del Servicio de Extensión Agraria del siglo XX, el programa apuesta por la innovación tecnológica para mejorar la competitividad del sector, fomentar la eficiencia en la gestión de recursos y atraer a nuevos profesionales jóvenes, consolidando a Castilla y León como referente en digitalización agrícola.