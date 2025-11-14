Impulso a la internacionalización del sector agroalimentario con ayudas a 158 empresas de Castilla y León

Un total de 158 empresas agroalimentarias de Castilla y León han solicitado la nueva línea de ayudas puesta en marcha este año por la Junta para impulsar la exportación y mejorar la competitividad del sector. Estas subvenciones, dotadas con un presupuesto global de 4 millones de euros, comenzarán a abonarse la próxima semana y podrán financiar hasta el 70% de los gastos, con un máximo de 105.000 euros por empresa.

La convocatoria está diseñada para fortalecer a la industria agroalimentaria en ámbitos clave como seguros de exportación, consultoría externa para certificaciones de calidad y seguridad alimentaria, y pólizas de riesgos. Además, contempla ayudas para la implantación de comercio electrónico y el impulso de la presencia digital en redes sociales, herramientas cada vez más relevantes para favorecer la internacionalización y la visibilidad de los productos.

Las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León alcanzaron en 2024 los 3.484 millones de euros, cifra que refleja un crecimiento del 28% en los últimos cinco años. Entre enero y agosto de este año, las ventas al exterior aumentaron un 6% respecto a la media del cuatrienio anterior, lo que confirma la solidez del tejido productivo regional y su creciente reconocimiento fuera de España.

Esta línea de apoyos se enmarca en el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria 2024-2028, que cuenta con una dotación de 438 millones de euros, de los cuales 312 millones están destinados a iniciativas de inversión. Un plan que, según la Junta, refuerza su compromiso con un sector estratégico para la economía de Castilla y León y para el desarrollo del medio rural, donde la industria agroalimentaria actúa como motor de empleo, innovación y cohesión territorial.