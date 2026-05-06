Innovación en el campo y mujeres, así será la jornada para celebrar el Año Internacional de la Agricultora

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) celebra el próximo 14 de mayo la jornada “Mujeres e innovación en el sector primario: del laboratorio al campo” con motivo del Año Internacional de la Agricultora. Un acto que contará con distintas intervenciones que abordarán la investigación científica en el ámbito de la agricultura y la ganadería, la formación de las profesionales del campo, su situación actual en el mundo rural y experiencias reales contadas de primera mano en la finca de Castroenriquez, en Aldehuela de la Bóveda.

La entrada es libre hasta completar aforo. Sin embargo, las personas que se registren previamente obtendrán un certificado de asistencia y podrán recibir más información antes y después del evento. Dicha inscripción se realiza a través del siguiente enlace

Según comunica el IRNASA, la ONU declaró 2026 Año Internacional de la Agricultora para poner de relieve el papel esencial que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios, ya que representan el 41% de la fuerza de trabajo mundial en el sector. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) hace hincapié en la imprescindible contribución de agricultoras, ganaderas y pescadoras a la producción de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia económica. Además, también destaca la aportación femenina al comercio, la enseñanza y la innovación en el sector primario.

Siguiendo ese espíritu, esta jornada, que se inaugura a las 10:00 horas y durará hasta las 14:00 horas, comienza con la mesa redonda “La investigación diseña el futuro del campo”, en la que cuatro científicas del IRNASA-CSIC mostrarán estudios innovadores. Carmen Sánchez Cañizares hablará de los microorganismos como aliados para una agricultura sostenible; Sonia Rodríguez, de la salud de los suelos; Ana Laura Cano, de parásitos del ganado; y Silvia Manrique presenta el proyecto REWILD-AG de búsqueda de nuevos cultivos.

En la sesión “Formación y redes de conocimiento”, la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, María Ángeles Gómez, abordará la importancia de la preparación académica para las profesionales del campo; mientras que Raquel Arroyo, coordinadora del proyecto europeo OH-FINE desde la Finca Experimental Muñovela del IRNASA-CSIC, mostrará cómo otras comunidades de aprendizaje están contribuyendo a la innovación en el sector.

La sesión “Retos y oportunidades para la mujer” estará protagonizada por Blanca Corroto, presidenta de Asaja Mujeres y miembro de la Mesa del Comité de Mujeres del COPA- COGECA, que hablará de la “Situación actual de la mujer en el campo”, aportando datos de ámbito nacional. Finalmente, la jornada termina con la mesa redonda de “Experiencias reales”, en la que varias agricultoras y ganaderas ofrecerán su testimonio personal poniendo en valor sus distintos perfiles: desde el trabajo más tradicional al más innovador.