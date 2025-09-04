El uso de insectos en la alimentación del ganado o la calidad del trigo, el CSIC difunde sus programas de investigación en Salamanca

El Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG, centro mixto CSIC-USAL), el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, centro mixto CSIC-ULE) y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) muestran estos días en Salamana sus proyectos con varias actividades divulgativas en la Feria Agropecuaria de la provincia.

Arrancan las actividades con los salmantinos aportando todo el conocimiento sobre el trigo. Los investigadores del IRNASA-CSIC han organizado un taller con una cata de galletas para analizar la fibra del trigo. La actividad está incluida en el proyecto “Conexión Trigo”, coordinado por Rosa Morcuende, investigadora del IRNASA, y Francisco Barro, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) de Córdoba, que busca mejorar la productividad y la calidad del trigo, un cultivo estratégico a nivel mundial.

También mostrarán sus servicios científico-técnicos, entre ellos los de la Finca Experimental Muñovela, que cuenta con 80 hectáreas dedicadas a ensayos agronómicos y ganaderos.

En esta misma jornada la importancia de los microorganismos tanto en la vida cotidiana como en la investigación serán presentados por el IBFG-CSIC. Los investigadores explican su papel en la elaboración de alimentos como el pan o el vino, su función en los ecosistemas y su relevancia en la producción de antibióticos y antifúngicos. El público puede observar placas con diferentes microorganismos, a simple vista y al microscopio, además de conversar con investigadores del centro para conocer sus líneas de trabajo. Esta presencia busca también fomentar la conexión con empresas del sector agrobiológico, con el objetivo de generar nuevas sinergias y oportunidades de colaboración.

Por otra parte, el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM-CSIC) contará con la presencia de los investigadores María Martínez Valladares, especialista en el control de enfermedades parasitarias en pequeños rumiantes, y Pablo Gutiérrez Toral, experto en nutrición y alimentación animal, para dar a conocer sus líneas de investigación y promover nuevos proyectos de colaboración con el sector.

Además, Gutiérrez Toral ofrecerá el viernes, 5 de septiembre, a las 17:30 horas, en el salón de actos del pabellón central, la charla titulada "¿Son los insectos el futuro de la alimentación de los rumiantes?" dentro de las Jornadas Técnicas de la feria.