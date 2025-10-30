Más inversión en tecnología para agilizar la gestión de ayudas de la PAC 2025

La Junta de Castilla y León mantiene su compromiso con el sector ganadero al invertir 237.668 euros en el mantenimiento de la aplicación informática clave para la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) 2025.

Esta inversión garantiza el correcto funcionamiento de las herramientas digitales, incluyendo la programación y el servicio de asistencia técnica, tanto para la nueva campaña como para las ayudas 2023-2024 destinadas a las explotaciones de ovino, bovino y caprino.

Datos destacados de la PAC en la Comunidad: han registrado un total de 60.757 solicitudes únicas de las ayudas para la PAC 2025, con una superficie que alcanza las 5.278.403 hectáreas. El pasado 16 de octubre, primer día hábil establecido por la Comisión Europea, la Junta inició el abono de 498 millones de euros a más de 49.000 de esos solicitantes, en concepto de anticipo del 70 % del total de las ayudas directas por superficie.