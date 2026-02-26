El IRNASA-CSIC organiza una jornada destinada al control biológico del topillo campesino

El IRNASA-CSIC ha organizado una jornada gratuita destinada a ganaderos y agricultores sobre el ‘Control Biológico del Topillo Campesino’, un acto que tendrá lugar el próximo 6 de marzo y donde se podrán resolver ciertas dudas y adquirir conocimientos sobre los problemas con los topillos.

De este modo, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca desarrollará esta actividad en Barbadillo, más en concreto en la Finca Experimental Muñovela, comenzado dicho evento a las 9:30 horas, con la inauguración, para seguir con una charla informativa que impartirá Lorena Hernández Garavís, técnica de GREFA.

Más tarde, se realizarán diferentes demostraciones en el campo donde también se instalarán cajas nidos para depredadores, finalizando dicha actividad a las 14:00 horas de ese día.

Cabe destacar que este proyecto está enmarcado dentro del OH-FINE y que estará coordinado por el IRNASA-CSIC, además de financiado por la propia Unión Europea. De este modo, Salamanca y España están incluidas dentro de los nueves países donde se celebrará.