ITACyL lidera la innovación agroalimentaria en Europa con una guía de buenas prácticas

La Junta de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL), ha participado en el proyecto europeo 'Plant Power', que ha resultado en la creación de una guía de buenas prácticas para el sector agroalimentario. Este documento, que busca impulsar la sostenibilidad a través de la tecnología, está disponible de forma gratuita y destaca varios casos de éxito, tres de ellos procedentes de Castilla y León.

La guía, coordinada por la Universidad de Nitra (Eslovaquia), cuenta con la colaboración de socios de España, Irlanda, Grecia y Dinamarca. El ITACyL y la Universidad de Valladolid han aportado su experiencia para recopilar ejemplos de empresas que han adoptado tecnologías emergentes y principios de economía circular para hacer sus procesos productivos más sostenibles.

Este documento es el primer resultado de las cinco líneas de trabajo del proyecto 'Plant Power', que busca no solo fomentar la innovación, sino también crear recursos educativos abiertos para la formación profesional. Con esta participación, el ITACyL reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el medio rural, fortaleciendo la colaboración internacional para un sistema alimentario más equilibrado y responsable.