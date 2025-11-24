La Junta abre una consulta al sector tecnológico para diseñar un sistema de ordeño innovador para el ovino de Castilla y León

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ha puesto en marcha el proyecto ARISTECH, una iniciativa pionera de Compra Pública de Innovación (CPI). El objetivo es desarrollar un sistema de ordeño totalmente innovador y automatizado, adaptado específicamente a las explotaciones de ovino lechero de la Comunidad.

Esta medida se enmarca dentro del Plan del Ovino y Caprino impulsado por la Junta, que busca modernizar y fortalecer estos sectores estratégicos para la economía agroganadera regional. Castilla y León es la principal productora de leche de oveja en España, generando el 52,7 % del total nacional, y lidera también la elaboración de quesos, siendo responsable de uno de cada tres quesos producidos en el país. Este liderazgo otorga una oportunidad estratégica para impulsar soluciones tecnológicas que refuercen la competitividad del sector.

El proyecto ARISTECH persigue soluciones que permitan la automatización del proceso de ordeño, integrando sistemas que faciliten la colocación automatizada de pezoneras y organicen de manera eficiente el trabajo en la sala. Además, se valorará la integración de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA) para optimizar la planificación de tareas y la incorporación de sistemas de monitorización individualizada de la producción y del estado de salud de cada animal.

Estas líneas de trabajo posicionan a Castilla y León a la vanguardia de la innovación aplicada al sector agroganadero y reflejan el compromiso de la Junta con la transformación tecnológica del medio rural.

La iniciativa comienza con una consulta preliminar al mercado, que constituye la primera fase de la CPI. Su finalidad es abrir un diálogo con empresas tecnológicas, centros de investigación y universidades para evaluar las posibilidades reales del mercado y orientar la futura licitación de estas soluciones.

Para detallar los requisitos del reto, ITACyL celebrará una jornada de lanzamiento virtual el próximo 28 de noviembre a las 11:00 horas. El plazo para la recepción de propuestas permanecerá abierto durante un mes tras la publicación oficial de la convocatoria. Con esta iniciativa, la Junta reafirma su apuesta por la innovación, promoviendo herramientas que permitan mejorar la eficiencia en las explotaciones y consolidar la posición de liderazgo de Castilla y León en el sector ovino lechero.