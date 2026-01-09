La Junta aprueba el decreto que regula la venta directa de los productos agroalimentarios de la región

El Consejo de Gobierno celebrado este jueves ha aprobado el proyecto de decreto por el que se regula la venta directa y los circuitos cortos de comercialización de los productos agroalimentarios de Castilla y León.

Con este texto, que da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno autonómico con el sector agroalimentario de la Comunidad, se busca, entre otros objetivos, aumentar la competitividad de las explotaciones agrarias, favorecer el aumento del valor añadido de los productos alimenticios y la viabilidad de las explotaciones o mejorar la posición de agricultores y ganaderos dentro de la cadena de valor.

Para ello, el decreto regula los canales alternativos de comercialización de pequeños volúmenes de productos de forma directa, establece el procedimiento de comunicación previa y sistema de registro de los productores que participen de esta fórmula y hace lo propio con el sistema de identificación de este tipo de productos comercializados bajo estos canales.

La promoción de la venta directa y los circuitos cortos de comercialización contribuye de forma decisiva a impulsar una economía sostenible, integrada en el territorio y responsable social y medioambientalmente.