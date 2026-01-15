La Junta avanza nuevas medidas por valor de 80 millones de euros para la prevención de incendios en Castilla y León

La Junta ha anunciado un nuevo paquete de medidas de 80 millones de euros de cara a prevenir los incendios forestales en la región, que tanto han azotado las provincias de Castilla y León, especialmente León, Zamora, Salamanca y Ávila.

Así lo ha avanzado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en sesión extraordinaria de la comisión en materia de medio ambiente convocada por el partido socialista y Vox.

En 2025, ya se hicieron diferentes trabajos en el campo para la prevención de los mismos, según ha explicado el consejero, como selvicultura en más de 20.000 hectáreas invirtiendo 50,4 millones de euros, labores de mantenimiento y creación de cortafuegos en más de 1.300 hectáreas, además de realizar gradeos en más de 2.130 hectáreas.

Por otro lado, Quiñones ha defendido la “organización y planificación previa” en materia de extinción de incendios, como ha recogido iCal, además de destacar el papel de las administraciones locales con las que garantiza que trabaja mano a mano.