La Junta de Castilla y León destina 450.000 euros para fortalecer las cooperativas agroalimentarias

La Junta de Castilla y León ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la convocatoria de ayudas para el dimensionamiento de las cooperativas agroalimentarias de la Comunidad. Con un presupuesto total de 450.000 euros, estas subvenciones se distribuirán a través de nueve líneas de actuación con el objetivo de impulsar la profesionalización y competitividad del sector.

Estas ayudas forman parte del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla y León 2024-2027, una iniciativa conjunta del Gobierno autonómico y la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León (URCACyL). El sector cooperativo en la región representa una fuerza económica significativa, con un volumen de negocio de 3.900 millones de euros, cerca de 4.000 empleos y 36.000 socios.

El propósito fundamental de estas ayudas es promover una mayor profesionalización en un sector clave para la economía de Castilla y León. Unas cooperativas más fuertes y mejor gestionadas no solo aumentan su competitividad, sino que también benefician directamente a los agricultores y ganaderos con los que trabajan. Además, este fortalecimiento contribuye a generar un mayor valor en la producción y comercialización, fomentando la actividad en el medio rural y actuando como una herramienta eficaz para la fijación de población.

Novedades de la convocatoria

La convocatoria de 2025 presenta importantes novedades basadas en la experiencia del año anterior y en las peticiones de URCACyL. Se ha establecido un nuevo orden de prioridad en los criterios de valoración para dar preferencia a las solicitudes de actividades subvencionables que quedaron pendientes de la convocatoria de 2024, así como a la incorporación de nuevos socios.

En la lista de prioridades le siguen las ayudas para la mejora profesional, la elaboración de planes estratégicos, las fusiones e integraciones, los nuevos acuerdos intercooperativos, el fomento de la comunicación cooperativa, los servicios de gestión a explotaciones agrícolas, la creación de nuevos productos o la expansión a nuevos mercados, y la contratación de mentores en gestión e innovación.

Otra modificación relevante es el nuevo criterio de desempate en caso de que varias solicitudes obtengan la misma puntuación. Ahora, se dará prioridad a la contratación efectiva del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, un cambio que sustituye el compromiso de contratación que figuraba en la convocatoria anterior.