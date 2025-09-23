La Junta de Castilla y León invita al consejero europeo de Agricultura y Pesca a conocer la realidad de su campo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, ha invitado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, a visitar la región. El objetivo es que conozca de cerca las necesidades del sector agrario de la comunidad y las posibles consecuencias de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para después de 2027.

El encuentro se produjo en Bruselas, durante la reunión del Consejo Europeo de Agricultura y Pesca. González Corral, que asistió en representación de las comunidades autónomas, destacó que la visita permitiría al comisario entender la importancia de apoyar a los agricultores profesionales, la necesidad del relevo generacional y el valor estratégico de las infraestructuras de regadío, puntos clave que podrían verse afectados por la nueva PAC.

La importancia del regadío y la resiliencia hídrica

Durante el debate sobre la Estrategia Europea para la Resiliencia del Agua, la consejera defendió que el regadío es fundamental para la seguridad alimentaria en el sur de Europa. Si bien la Junta comparte los objetivos de eficiencia hídrica, González Corral advirtió que cualquier estrategia debe considerar la realidad de regiones como la suya, donde el regadío es vital para la producción, la competitividad y la fijación de población en el medio rural.

La consejera subrayó que la futura PAC y las políticas de resiliencia hídrica deben reconocer las infraestructuras de riego como inversiones estratégicas y promover la modernización, digitalización y reutilización del agua.

"En Castilla y León sabemos bien la importancia del agua, por eso pedimos que Europa apoye al regadío como motor de eficiencia y de seguridad alimentaria", afirmó.

Una postura consensuada con el sector

La intervención de González Corral en Bruselas es el resultado del trabajo conjunto con las Organizaciones Profesionales Agrarias. La agenda de la consejera en la capital belga incluyó la defensa de una PAC sólida, con un presupuesto adecuado y centrada en el agricultor profesional, una postura que se ha consensuado en la región.

González Corral concluyó su intervención con un mensaje claro: "Defendemos en Europa la misma postura que hemos consensuado en Castilla y León con todo el sector. El futuro del campo y del medio rural depende de políticas ambiciosas y adaptadas a la realidad de territorios como el nuestro".