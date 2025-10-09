La Junta de Castilla y León inyecta 100.000 euros a OVIGEN para la mejora genética de ovino y caprino

La Junta de Castilla y León ha reforzado su apoyo a la ganadería de la Comunidad con una subvención directa de 100.000 euros a OVIGEN, la entidad sin ánimo de lucro dedicada a la selección y mejora genética de las razas de ovino y caprino.

Con esta última aportación, el respaldo del Gobierno autonómico a este objetivo estratégico desde el año 2008 supera los 905.000 euros. El propósito de esta financiación es garantizar la actividad de OVIGEN, una asociación fundamental que contribuye a conservar y proteger el patrimonio genético de las razas, al tiempo que difunde entre los ganaderos las importantes mejoras genéticas alcanzadas.

Además de su labor genética, una parte de esta ayuda se destinará a la organización y promoción del salón profesional del ovino, OVINNOVA 2025.

Este evento, considerado de interés general para Castilla y León, se celebrará entre los días 22 y 24 de octubre en Zamora. Su celebración es clave para la profesionalización de este sector ganadero, fundamental en la economía de la Comunidad.