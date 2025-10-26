La Junta de Castilla y León lanza una campaña de prevención contra la Dermatosis Nodular Contagiosa

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a ganaderos y veterinarios para reforzar la prevención y vigilancia frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), enfermedad que afecta al ganado y que, hasta el momento, solo presenta focos en Cataluña. La información ya está disponible en la página web oficial y se difundirá entre los servicios territoriales y unidades veterinarias de la comunidad.

La campaña explica cómo se transmite el virus, el periodo de incubación de 12 días y las recomendaciones básicas, entre las que se incluye la obligación de comunicar a las autoridades veterinarias cualquier síntoma detectado. El objetivo es minimizar el impacto de la DNC en la cabaña ganadera de Castilla y León.

Además, se ofrece un apartado de preguntas y respuestas sobre bioseguridad, higiene y vacunación. La decisión sobre la aplicación de vacunas corresponde a las autoridades competentes a nivel nacional y de la Unión Europea, y se limita a las zonas afectadas o de restricción.

La iniciativa incluye también un vídeo formativo para veterinarios sobre la evolución de la enfermedad a nivel mundial y las medidas adoptadas en diferentes países.

Esta campaña complementa la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), que suspende durante 15 días naturales ferias, certámenes y mercados que impliquen concentración de animales, como medida preventiva. La suspensión es temporal y se revisará según la evolución epidemiológica.

Se recuerda que la DNC no representa un riesgo para los seres humanos ni por contacto ni por consumo de productos derivados del ganado.

Más información en la web de Ganadería de Castilla y León: https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/ganaderia/avisos-novedades.html