La Junta de Castilla y León se reúne en Salamanca para abordar los daños por incendios en el sector agroganadero

El director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano, y el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, se han reunido hoy en Villar de Peralonso con representantes municipales de varias localidades afectadas para evaluar los daños causados por los recientes incendios en el sector agrícola y ganadero.

El encuentro, al que asistieron responsables de Puertas, Tremedal, Espadaña, Villar de Peralonso, Villaseco de los Reyes, Cipérez y Peralejos de Arriba, tuvo como objetivo principal conocer de primera mano la magnitud de los desperfectos en infraestructuras como cercados y caminos.

Durante la reunión, se presentaron las medidas de apoyo acordadas por la Junta de Castilla y León en colaboración con las Organizaciones Profesionales Agrarias. Estas ayudas buscan tanto la reparación de los daños como la reactivación de la actividad en las zonas afectadas.

Ayudas inmediatas y compromiso a largo plazo

Uno de los puntos clave del encuentro fue la situación de los ganaderos que necesitan urgentemente alimento para sus animales. La Junta mantiene activo un dispositivo de emergencia para el suministro de paja, forraje, pienso y agua, el cual estará operativo hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, el apoyo se transformará en una ayuda económica directa para los ganaderos.

Además, los representantes de la Junta reiteraron el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco de asegurar que los agricultores profesionales de las zonas afectadas reciban una ayuda mínima de 5.500 euros. Esta subvención busca garantizar la continuidad y reactivación de la actividad agraria en un momento tan complicado.