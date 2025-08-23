La Junta distribuye casi un millón de kilos de alimento a ganaderías afectadas por los incendios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha gestionado la distribución de más de 922.000 kilogramos de paja, forraje y pienso a 74 ganaderías afectadas por los recientes incendios en la comunidad. La mayoría de las explotaciones beneficiadas se encuentran en las provincias de León (38) y Zamora (29).

Desde que se activó esta medida de emergencia el pasado 14 de agosto, se han enviado 55 camiones con alimentos, atendiendo a más de 10.800 animales. La Consejería está trabajando para que la ayuda llegue a más ganaderos en los próximos días, priorizando las entregas según las necesidades de los afectados.

El objetivo de la Junta es que este servicio de urgencia esté disponible para todos los ganaderos que lo necesiten. Por ello, han hecho un llamamiento para que las solicitudes se tramiten a través de los servicios territoriales, lo que permitirá coordinar y agilizar la entrega de los suministros.

En una reunión celebrada ayer entre los responsables de la Consejería y las Organizaciones Profesionales Agrarias, presidida por el presidente de la Junta, se acordó que este servicio de suministro se mantendrá hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, se implementará una ayuda directa al ganadero. Esta ayuda se calculará por hectárea de pasto quemada, y su importe variará en función de la carga ganadera de la explotación afectada.