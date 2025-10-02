La Junta habilita un formulario para que los municipios afectados por incendios soliciten balsas ganaderas

La Junta de Castilla y León ha puesto este miércoles a disposición de los ayuntamientos en su página web un nuevo formulario, que estará disponible hasta el 31 de octubre, con el objetivo de identificar a los municipios interesados en construir balsas destinadas al abastecimiento ganadero. Esta medida está dirigida a las localidades afectadas por los incendios forestales del pasado verano, recogidas en las órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La iniciativa forma parte del Plan de Recuperación anunciado por el Gobierno autonómico el pasado 20 de agosto. Los ayuntamientos que quieran optar a esta infraestructura deberán acompañar la solicitud de un acuerdo plenario que no solo confirme su interés, sino que también ponga a disposición de la Junta los terrenos adecuados para su construcción.

Entre los requisitos exigidos, las balsas deberán destinarse exclusivamente al suministro de agua para explotaciones de ganadería extensiva, así como al apoyo en tareas de prevención y extinción de incendios. Además, los municipios no deben contar ya con infraestructuras similares ni tener previstas otras dentro del Plan de Balsas que actualmente ejecuta la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Para poder optar, las localidades deben albergar explotaciones ganaderas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), con un mínimo de 25 Unidades de Ganado Mayor (UGM). Asimismo, el término municipal deberá contar con al menos un 5 % de superficie clasificada como pastizal o pradera, y un 1 % de zona forestal arbolada o arbustiva.

Características de las balsas

Las balsas proyectadas se considerarán legalmente pequeños embalses y seguirán un modelo estandarizado. Se construirán con materiales extraídos del propio terreno, tendrán una altura de cimientos inferior a cinco metros y una capacidad máxima de 12.000 metros cúbicos. Los taludes interiores deberán estar impermeabilizados, y los exteriores serán objeto de revegetación para su integración en el entorno.

Cuarta medida del Plan de Recuperación

Esta actuación se suma a otras tres medidas ya puestas en marcha por la Consejería dentro del Plan de Recuperación para zonas afectadas por incendios:

Formularios para declaraciones responsables destinadas a reponer cercados ganaderos dañados.

Compensaciones por pérdidas en la producción agrícola y ganadera, muerte de animales o desaparición de colmenas, calculadas mediante baremos objetivos.

Ayudas económicas para la reconstrucción de instalaciones agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas por el fuego.

Entregas de alimento, agua y ayudas directas

Como complemento a estas acciones, la Junta también activó un programa de emergencia para distribuir alimento y agua a ganaderos y apicultores damnificados. En menos de un mes, se han repartido más de 7,8 millones de kilos de comida y 240.000 litros de agua a más de 600 explotaciones, con un presupuesto de dos millones de euros.

Además, se han concedido ayudas directas de al menos 5.500 euros a 622 agricultores y ganaderos, con una inversión total de 3,3 millones de euros.