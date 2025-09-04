La Junta impulsa la ganadería extensiva para modernizar las explotaciones e incorporar jóvenes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado este jueves en Salamanca la incorporación de un plan de apoyo e impulso para la ganadería extensiva. Las medidas anunciadas por el presidente pasan por facilitar el relevo generacional y la incorporación de jóvenes, apoyar la modernización de explotaciones de vacuno, ovino, caprino, porcino y equino, impulsar inversiones en infraestructuras colectivas, como caminos, cerramientos, bebederos o balsas, que permitan un pastoreo más eficiente, trabajar para mejorar la genética y la adaptación de razas, incorporando la innovación, la digitalización y la automatización en la gestión del ganado y apoyar la comercialización y la cooperación entre productores.

En definitiva, una estrategia que trata de “generar oportunidades y garantizar el dinamismo y la vida en las zonas rurales y el compromiso con el campo para que nuestros pueblos tengan más futuro”, ha asegurado Fernández Mañueco.

El presidente además ha recordado las ayudas que ha puesto en marcha la Junta para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios y ha explicado que este mismo jueves el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva remesa de ayudas para los agricultores y ganaderos afectados que se suman a las 530 ayudas de 5.500 euros ya reconocidas.

También ha anunciado que se convocarán nuevas ayudas por hectáreas de cultivo afectadas, cabezas de ganado, colmenas e infraestructuras dañadas. Asimismo, la Junta seguirá aprobando nuevas medidas y flexibilizará los condicionantes de la PAC, cuyas ayudas se cobrarán en 2025, en 2026 y en los siguientes años.

Asimismo, el presidente de la Junta ha reclamado al Gobierno de España que contribuya a recuperar el equilibrio entre la ganadería y el lobo, más capacidad de regulación para la Cuenca del Duero, un Plan Hidrológico que piense en el campo y más apoyo al regadío, así como un plan nacional para el sector del ovino.

Finalmente, ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León va a seguir apoyando a los agricultores y ganaderos y aportando soluciones al campo en diálogo con el sector.