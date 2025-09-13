La Junta y las organizaciones agrarias se unen para diseñar un nuevo modelo de prevención de incendios

La Junta de Castilla y León ha incorporado a las principales organizaciones agrarias —Asaja, la Unión de Campesinos (UCCL), UPA-Coag y la Unión Regional de Cooperativas (Urcacyl)— a un grupo de trabajo destinado a diseñar medidas que permitan “minimizar” los riesgos de los incendios forestales y hacer “más eficiente” la gestión de los montes. El modelo, según avanzó la consejera de Agricultura, María González Corral, se basará en la agilidad administrativa, la reducción de trámites y una mejor planificación del territorio.

El encuentro, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, sirvió también para repasar las ayudas activadas para los afectados por los fuegos: suministro de agua y alimento al ganado, compensaciones de 5.500 euros y nuevas subvenciones para cercados. González Corral destacó que la Junta trabaja en concentraciones parcelarias, balsas de agua en municipios con alta densidad ganadera y reforestaciones con especies como castaños y nogales.

Las organizaciones del campo reclamaron un “cambio radical” en las políticas de prevención. El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, pidió recuperar prácticas “sensatas” como los cortafuegos amplios y la limpieza de cauces. Desde UCCL, Jesús Manuel González Palacín defendió un modelo que evite “errores del pasado” y reclamó más desbroces y autorización ágil de quemas controladas.

UPA-Coag, por su parte, insistió en modificar la ley de montes y reforzar la ganadería extensiva, mientras que Urcacyl subrayó el papel de las cooperativas y valoró la “celeridad” en las ayudas. Todas coincidieron en que el futuro de los montes pasa por escuchar a agricultores y ganaderos.