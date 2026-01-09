Medio Ambiente publica las novedades en los Planes de Pesca dentro de las aguas de Castilla y León para 2026

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) ha publicado este viernes 9 de enero las novedades en los Planes de Pesca para el año 2026. Esta nueva orden determina las aguas no pescables y aquellas que serán refugios de pesca.

Esta nueva orden del 29 de diciembre declara los cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León. Según esta orden "serán refugios de pesca las masas de agua declaradas como tales por la consejería competente en materia de pesca, de tal forma que el ejercicio de la pesca estará prohibido en ellos con carácter permanente".

Los Planes de Pesca deberán basarse en el "conocimiento científico de las poblaciones acuáticas, así como de los demás factores hidrobiológicos, ecológicos y sociales. En el caso de las aguas en régimen especial, la práctica de esta pesca tiene que ser sometida a un régimen distinto al ordinario, bien por las especies que las habitan o bien por el régimen de caudales a las que se encuentran sometidas.

Según esta orden, la declaración de los refugios de pesca responde al deber de protección de aquellas masas de aguas donde "por razones biólogicas, científicas o educativas la pesca estará prohibida con carácter permanente en aras de la conservación de las poblaciones acuáticas o de grupos de fauna protegida".

Dentro del Plan de Pesca para 2026 los cotos de pesca en Salamanca se encuentran en los términos municipales de Sieteiglesias de Tormes (modalidad de pesca mixto), Pelayos (modalidad de pesca sin muerte), Galisancho (modalidad de pesca sin muerte) y Encinas de Abajo (modalidad de pesca con muerte).

Los escenarios deportivos están asignados en Ejeme, Pelayos, Villamayor, Montejo y Cespedosa de Tormes.

Las aguas en régimen especial donde se podrá pescar están en Villar de Gallimazo, Campo de Peñaranda y Santibáñez de Béjar. Y los refugios de pesca se encuentran en Navasfrías, La Alberca, Cilleros de la Bastida, Monforte de la Sierra, Candelario, Navacarros, Peñaparda, El Sahúgo, El Payo, Villasrubias, Monsagro, El Maíllo, Boada, Aldehuela de Yeltes, Rágama, Castillejo de Martín Viejo, Olmedo de Camaces y Sando.

