Baja el lechazo y suben la cebada y el centeno en la Lonja de Salamanca

Tras la subida generalizada de la semana pasada los cereales han frenado en la lonja de Salamanca celebrada este 2 de febrero. Así, solo la cebada y el centeno suben 2 euros la cotización mientras el resto repiten. Hay que recordar que el maíz que lleva con el mismo precio varias semanas. También sube el paquete de paja grande, que queda en 44 euros la tonelada.

Un mes de febrero que comienza con el retorno de mercado de ganados, que se ha celebrado tras levantarse las restricciones en el vacuno por la dermatosis nodular contagiosa.

Mesa de cereales lonja 2 de febrero

Por su parte, en la mesa de ovino el lechazo baja cinco céntimos en todas sus categorías, desde el extra a los lechazos de 15 kilos. El cordero y la oveja se mantienen con las mismas cotizaciones de la anterior.