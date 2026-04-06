Ligera bajada del trigo en la lonja de Salamanca de este 6 de abril

La Lonja de Salamanca sigue apostando por el mantenimiento y la estabilidad en los precios. Por segunda semana, la mayoría de las cotizaciones en cereales han repetido, a la espera de los movimientos de los mercados internacionales. Solo ha habido cambios en el trigo y en el triticale, que baja un euro en ambos casos. El resto de las cotizaciones se mantienen igual que la semana anterior.

Mesa de ovino lonja de Salamanca 6 abril 2026

La misma situación se da en la mesa de ovino, en la que vuelven a repetir los precios que se mantienen sin cambios desde hace tres semanas.

Mesa de ovino lonja de Salamanca 6 abril 2026

Por otra parte, la actividad en el mercado de ganados este lunes ha sido prácticamente nula, sin presencia de animales y, por tanto, operaciones.

Salamanca 24 Horas ampliará la información a medida que se vayan celebrando las distintas mesas.