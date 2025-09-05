Limusín, la calidad en vacuno más solidaria que nunca

Trescientos animales de 74 ganaderías españolas a concurso más ocho portuguesas. Esa es la magnífica representación que la Federación Española de Criadores de Limusín a traído a Salamaq, donde muestran todo el potencial de una raza excelente para carne.

Concursos morfológicos, actividades solidarias e incluso un food truck donde poder degustar las mejores hamburguesas con su carne, Limusín están más presente que nunca en esta feria. Además, este año han organizado una subasta de chuletones y chuletas de la mejor calidad cuyos beneficios irán destinados a Cáritas. “Colaboramos todos los años con instituciones benéficas con donaciones de dinero o de carne. El año pasado innovamos con una venta de hamburguesas con un fin solidario y este año hemos decidido hacer algo diferente, una subasta de chuletones y chuletas de vaca madurada espectaculares”, aseguran desde la entidad.

Food Truck Limusín Salamaq

Los concursos morfológicos están centrando la atención de los ganaderos de limusín estos primeros días de feria, hasta la subasta de animales del lunes.

Estos son los resultados del 33 Concurso Nacional de Raza Limusina de hembras jóvenes

Hembras jovenes limusín

Hembras jovenes limusín1

Estos son los resultados del 33 Concurso Nacional de Raza Limusina de hembras

Hembras adultas limusín