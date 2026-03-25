El sector de la leche se planta y piden a los ganaderos que no firmen contratos con bajadas ‘injustificadas’

GOAG ha denunciado este miércoles “la grave situación que atraviesan los ganaderos de vacuno de leche ante la nueva ofensiva de la industria láctea” que aseguran ya ha comenzado a trasladar a los ganaderos propuestas de contratos “con bajadas de precio absolutamente inasumibles e injustificadas”.

Aseguran desde la entidad que el conflicto por los precios se ha recrudecido tras el anuncio de varias industrias como Leche Río, Lactalis o Naturleite que han marcado reducciones de entre 7 y 9 euros sobre el precio actual del litro de leche que está en 49 céntimos, que es lo que perciben los ganaderos. Afirman desde COAG que esta “nueva vuelca de tuerca” pone en riesgo la vialidad de las explotaciones y denuncian, además, que vulnera la Ley de Cadena Alimentaria, ya que supondría que los ganaderos vendan su leche por debajo del coste de producción.

No descartan que, de seguir esta situación, se dé el cierre de granjas y haya déficit en el abastecimiento. También denuncian que esta exigencia de bajada de precios no coincide con el momento actual del mercado en el que derivados como la leche líquida, la nata o la mantequilla han experimentado incrementos en sus precios en los últimos meses.

Resulta especialmente grave que estas reducciones se planteen en un momento en el que la evolución del mercado no avala esa decisión. Productos derivados como la leche líquida, la nata o la mantequilla han experimentado incrementos en sus precios en los últimos meses.

Ante esta situación, desde COAG piden a los ganaderos para que no firmen los contratos actuales en estas condiciones con el fin de apurar los márgenes de tiempo para darle la vuelta a la situación desde la “unidad, firmeza y capacidad de presión colectiva”. “No podemos aceptar contratos que obliguen a producir a pérdidas, debemos intentar reequilibrar la negociación entre industria y productores, y así frenar una nueva bajada de precios”, aseguran. También advierten que de continuar esta situación “el conflicto podría escalar hacia escenarios de máxima tensión, con acciones contundentes por parte del sector productor que podrían afectar al normal abastecimiento del mercado. No se trata, por tanto, de un problema puntual o aislado, sino de un conflicto con capacidad de impacto sobre la distribución, el consumo y la estabilidad del suministro alimentario”.