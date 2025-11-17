El lobo golpea de nuevo a la comarca de Vitigudino con ataques en Majuges e Iruelos

Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, Félix Rodrí­guez de la Fuente, en Robledo de Sanabria (Zamora). Foto de archivo

La comarca de Vitigudino ha sufrido una nueva serie de ataques consecutivos de lobo durante el pasado fin de semana, afectando a explotaciones de ganado vacuno y ovino en las localidades de Majuges e Iruelos.

Los ataques se iniciaron en la madrugada del pasado sábado, 15 de noviembre, en el municipio de Majuges. El titular de una explotación de ganado vacuno encontró un ternero muerto con mordeduras en el cuello y las extremidades. Una explotación vecina, en el mismo municipio, amaneció con varias ovejas fallecidas y otro ternero atacado. Los daños fueron certificados por la autoridad medioambiental como ataques de lobo.

El domingo 16, los ataques se replicaron en el municipio de Iruelos, donde otra explotación ganadera sufrió daños.

Inquietud por la supervivencia del ganado

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado la situación de "total indefensión" de los ganaderos, que ven peligrar la viabilidad de sus explotaciones.

Una de las ganaderas afectadas en la zona de Iruelos ha expresado su "incertidumbre diaria", señalando que lo más preocupante no es solo la pérdida inmediata de los animales, sino "las consecuencias que este pueda tener en forma de aborto de las madres reproductoras" debido al estrés.

UCCL vincula el aumento del nivel de ataques a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021.

La organización reclama que la solución no se limite a la indemnización por el daño, sino que se establezcan medidas exhaustivas de control poblacional del lobo que permitan la supervivencia del sector de la ganadería extensiva en la provincia.