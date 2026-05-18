La lonja de Salamanca baja el cordero y la ternera

La Lonja de Salamanca ha marcado estabilidad en los cereales y bajada de precios en los corderos y la ternera de más de 12 meses. Así, los vocales de la mesa de cereal han repetido todas las cotizaciones y por tercera semana consecutiva se mantienen los mismos precios a la espera de la evolución de los mercados.

Mesa de cereales lonja de Salamanca 18 de mayo 2026

En cuanto a la mesa de ovino, se ha optado por la repetición del precio de los lechazos. Por su parte, el cordero ha bajado diez céntimos en todas las categorias menores a los 28 kilos. El resto repiten la cotización.

Mesa de ovino lonja de Salamanca 18 de mayo 2026

En cuanto a la mesa de bovino de carne, todos los animales de menos de 12 meses repiten la cotización mientras que bajan tres céntimos las terneras de más de 12 meses. Los añojos, erales, toros y novillos bajan el precio en 5 céntimos el kilo en canal.

Mesa de bovino de carne lonja de Salamanca 18 de mayo 2026

Mesa de bovino de carne 1 lonja de Salamanca 18 de mayo 2026

En cuanto al mercado, este lunes ha habido una asistencia de 251 animales, 154 machos para cebadero, 90 hembras para cebadero y 7 vacas.