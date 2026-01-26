La lonja de Salamanca rompe la tendencia de las últimas semanas y sube los cereales

La lonja de Salamanca ha roto el continuismo y la estabilidad en los precios de las últimas semanas y ha subido el precio de los cereales este lunes 26 de enero. Así, suben todos menos el maíz, que repite cotización y se queda en 217 euros la tonelada. Los uqe más suben son la cebada y el centeno, que incrementan su precio 2 euros, mientras que el trigo, la avena y el triticale tienen un incremento de 1 euro.

El paquete grande de paja también sube, tres euros quedando a 43 euros la tonelada.

Mesa de cereales, lonja de Salamanca 26 enero 2026

Por su parte, en la mesa de ovino, los vocales han decidido bajar 20 céntimos el lechazo en todas sus categorías y 10 céntimos el cordero para los pesos de menos de 25 kilos. Los de más tamaño repiten la cotización de la semana anterior.

Mesa de ovino lonja de Salamanca 26 enero 2026

Salamanca 24 Horas ampliará esta información según se vayan celebrando las mesas.