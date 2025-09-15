La lonja de Salamanca sube de nuevo el cordero y el lechazo

El cordero y el lechazo siguen subiendo. Si la semana pasada el cordero subía cinco céntimos esta ha subido entre 10 y 20 dependiendo de la categoría. La mesa de ovino de la lonja de Salamanca ha determinado que los corderos de menos peso, por debajo de los 25 kilos suben 20 céntimos y el resto 10. También suben los lechazos, diez céntimos más el kilo costarán los animales de menos de 13 kilos, mientras que los más grandes, de entre 13 y 15 kilos han subido 20 céntimos.

Mesa de ovino lonja 15 septiembre 25

Por su parte, la mesa de cereales mantiene la estabilidad en los precios, con la repetición de todos los cereales menos de la avena, que baja un euro y queda con 138 eros la tonelada.