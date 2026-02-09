La Lonja de Salamanca vuelve a subir los cereales y a bajar los lechazos

La lonja de Salamanca sigue apostando por subir la cebada y el centeno al igual que la semana pasada. En esta ocasión un euro de incremento. Además, también ha marcado una subida de la avena de 3 euros repitiendo las cotizaciones el resto de cereales. También sube un euro la paja el paquete grande que queda en 45 euros la tonelada.

Mesa de cereales lonja de Salamanca 9 de febrero de 2026

Por su parte, la mesa de ovino se repite la bajada de precios del lechazo que pierde otros 5 céntimos de euro el kilo en todas sus categorías, al igual que la semana pasada. Repiten precio los corderos y las ovejas.