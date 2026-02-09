La Lonja de Salamanca vuelve a subir los cereales y a bajar los lechazos
El trigo y el maíz siguen estables sin movimientos en los precios y cotizaciones
La lonja de Salamanca sigue apostando por subir la cebada y el centeno al igual que la semana pasada. En esta ocasión un euro de incremento. Además, también ha marcado una subida de la avena de 3 euros repitiendo las cotizaciones el resto de cereales. También sube un euro la paja el paquete grande que queda en 45 euros la tonelada.
Por su parte, la mesa de ovino se repite la bajada de precios del lechazo que pierde otros 5 céntimos de euro el kilo en todas sus categorías, al igual que la semana pasada. Repiten precio los corderos y las ovejas.
También te puede interesar
Lo último