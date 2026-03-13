Luz verde a una inversión de 35 millones para impulsar las actuaciones silvopastorales en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha convocado una nueva línea de ayudas destinada a fortalecer el sector forestal y ganadero de Castilla y León.

Con una dotación inicial de 35 millones de euros, esta convocatoria busca financiar actuaciones silvopastorales durante el año 2026, integrándose dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) de España para el periodo 2023-2027. La iniciativa cuenta con una estructura de financiación tripartita que incluye fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), así como aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y de la propia Comunidad Autónoma.

Según la orden publicada en el (Bocyl), el objetivo principal de estas subvenciones es la elaboración y puesta en marcha de planes silvopastorales con una vigencia de cinco años. Estas ayudas se concederán bajo el régimen de concurrencia competitiva y cubrirán tanto la redacción técnica del plan quinquenal como la ejecución material de las labores de mejora en el terreno que se recojan en dicho documento. Además, la Administración ha dejado la puerta abierta a incrementar el crédito asignado si la Senda Financiera del PEPAC así lo permite en el futuro.

El abanico de posibles beneficiarios es amplio y busca fomentar la colaboración en el medio rural. Podrán optar a los fondos tanto personas físicas como jurídicas, ya sean de derecho público o privado, que sean titulares de explotaciones ganaderas con aprovechamiento de pastos. Asimismo, las entidades locales que sean propietarias de montes o terrenos forestales y que cuenten con su correspondiente Código de Explotación Agraria (C.E.A.) están llamadas a participar en esta convocatoria para mejorar la gestión de sus recursos naturales.

Como novedad para facilitar el acceso a los pequeños productores, la orden permite que agrupaciones de varios titulares de explotaciones ganaderas de derecho privado soliciten las ayudas de forma conjunta sin necesidad de constituirse con personalidad jurídica. En estos casos, bastará con el nombramiento de un representante que actúe en nombre del colectivo. Del mismo modo, otras entidades sin personalidad jurídica también podrán beneficiarse siempre que demuestren capacidad para ejecutar las actuaciones previstas y cumplan con los requisitos de la subvención.

Finalmente, el plazo para la presentación de solicitudes se abre mañana sábado y permanecerá activo hasta el próximo 30 de abril de 2026 inclusive.