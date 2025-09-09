El MAPA informa de nuevos focos de Lengua Azul en las provincias de Palencia, Burgos, Segovia y Soria

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha comunicado este martes 9 de septiembre nuevos avances en la enfermedad de la Lengua Azul que afectan a la comunidad de Castilla y León.

Desde la última actualización realizada, el pasado día 2 de septiembre, se han detectado nuevos focos que afectan a las provincias de Palencia, Burgos, Segovia y Soria. En ellas se ha detectado la presencia de los serotipos 3 y 8; concretamente el S3 se encuentra solamente en Palenica y Burgos, al igual que en Segovia, aunque en este caso se le suma también el S8, al igual que en Soria donde hay presencia exclusiva del 8. En la provincia de Salamanca desde el pasado mes de abril existe presencia del serotipo 3.

A mayores de en estas cuatro provincias de Castilla y León, también se han notificado nuevos focos en La Rioja, Toledo y Albacete (todos ellos de serotipo 8).

Desde el MAPA siguen insitiendo a los ganaderos que "la mejor herramienta para prevenir la morbilidad y mortalidad en el ganado es la vacunación".

En el siguiente mapa se puede consultar las provincias en las que hasta el momento se han confirmado oficialmente focos de diferentes serotipos del virus de la lengua azul en la presente temporada: